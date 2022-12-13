За помощью в трудоустройстве в регионах РФ обратились 25 тыс. граждан с новых территорий

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Приехавшие в другие регионы России жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей получают содействие в трудоустройстве, для них открыты почти 90 тыс. вакансий, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

"Отдельное внимание сегодня тем гражданам, которые переехали из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в другие регионы РФ. Службы занятости развернули 1274 специальных консультационных пункта. На текущий день за содействием в трудоустройстве обратились 25 тысяч человек. Большинство из них уже нашли работу", - сказала Мухтиярова во вторник, в ходе обсуждения законопроекта о занятости на площадке партии "Единая Россия".

По ее словам, "чтобы приезжающие граждане оперативно получали вакансии, создается специальная база вакансий, и на текущий день в ней почти 90 тыс. предложений о работе от 8,5 тыс. работодателей, для 16 тыс. соискателей работодатели готовы предоставить жилье".

Мухтиярова также сообщила, что нуждающиеся в переобучении граждане с новых российских территорий могут пройти его в рамках нацпроекта "Демография". Кроме того, работодатели, принимающие по направлению службы занятости прибывшего из новых регионов гражданина, также имеют право на получение субсидий.

Замглавы Минтруда добавила, что в настоящее время готовится постановление правительства, которое "позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании". "В этих целях можно применять результаты независимой оценки квалификаций. Данная норма затрагивает 292 профессии, еще по 31 допустим прием на работу по результатам самостоятельной оценки знаний работодателем", - сказала Мухтиярова.