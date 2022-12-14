Володин примет участие в Международной конференции о сотрудничестве парламентов стран СНГ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду примет участие в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", сообщили в пресс-службе Думы.

Также в числе участников - представители фракций и блоков парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, руководители и депутаты всех фракций политических партий в Госдуме.

До заседания участники конференции возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В 2018 и 2019 годах в Госдуме состоялись первая и вторая международные конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ". В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции конференция в 2020 и 2021 годах не проводилась.