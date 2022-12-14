Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ослабление ветра, штиль, туманы, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, ожидаются 14-17 декабря в Томске, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В связи с этим предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%, говорится в сообщении.

Жителям Томска рекомендуют максимально отказаться от использования личных автомобилей, отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

Как сообщалось, режим "черного неба" вводили в Томске с 29 ноября по 7 декабря.

Томск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до десяти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });