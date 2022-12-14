Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ослабление ветра, штиль, туманы, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, ожидаются 14-17 декабря в Томске, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В связи с этим предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%, говорится в сообщении.
Жителям Томска рекомендуют максимально отказаться от использования личных автомобилей, отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.
Как сообщалось, режим "черного неба" вводили в Томске с 29 ноября по 7 декабря.