Путин встретится с главами новых регионов до конца года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин до конца этого года встретится с главами новых регионов, дата уже известна, но ее объявят позже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Запланирована", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча президента с главами новых регионов до конца года.

При этом, отвечая на вопрос, известна ли уже дата этих контактов, он сказал: "Она известна, мы своевременно сообщим об этом".