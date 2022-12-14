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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Минсельхоз при необходимости может увеличить квоту на экспорт зерна с заявленных 25,5 млн т

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может увеличить квоту на экспорт зерна с заявленных 25,5 млн тонн, если в этом будет необходимость, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

Он напомнил, что объём квоты, которая начнёт действовать с 15 февраля 2023 года, составляет 25,5 млн тонн.

"Если по каким-то причинам начнётся крайне активный вывоз, это, на самом деле, с учётом рекордного урожая будем приветствовать, мы можем себе позволить увеличить квоту", - сказал Патрушев.

При этом он заметил, что нынешняя квота "и так огромная", она в 2,5 раза больше, чем была в прошлом сезоне.

Квота будет действовать по 30 июня 2023 года. Она общая для пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, не разделена на отдельные сельхозкультуры.

В прошлом году квота составляла 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.

В конце 2021 года правительство приняло решение о введении ежегодной квоты на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня. Она не распространяется на страны ЕАЭС.

Минсельхоз РФ
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