"Победа" в конце января возобновит рейсы в Дубай

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 28 января возобновит регулярные рейсы Москва - Дубай (ОАЭ), сообщила представитель компании журналистам.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково", уточнила она. С 6 февраля частота увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут ежедневными.

Рейсы по всем международным направлениям, включая ОАЭ, "Победа" приостановила в марте.

Сейчас сеть зарубежных маршрутов компании состоит из рейсов в Минск и Стамбул. Сообщалось, что в декабре она также планирует возобновить полеты в Аланию и Анталию, а также армянский Гюмри.

Парк "Победы" состоит из американских Boeing 737-800 NG. Базовые аэропорты - московские "Шереметьево" и "Внуково".