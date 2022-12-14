Минсельхоз позитивно оценил реализацию плана поставок минудобрений

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подписанный между Минсельхозом, Минпромторгом и производителями минудобрений план поставок на внутренний рынок РФ, а также другие меры, принятые для обеспечения аграриев этой продукцией, показали свою эффективность, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его мнению, дополнительные меры для того, чтобы "зажимать" производителей удобрений, пока не нужны.

Патрушев отметил, что с 2021 года действует специальный межведомственный штаб для контроля за ситуацией на внутреннем рынке. "С Минпромторгом и регионами продолжаем реализовывать план поставок удобрений. Такой формат работы показал свою эффективность", - заявил Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

"Надо понимать, что "зажимать" производителей минеральных удобрений ни в коем случае нельзя", - добавил он, отметив, что штаб оперативно принимает меры в соответствии с ситуацией на рынке.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев темпы закупки минудобрений оставались стабильными. "Однако в октябре и ноябре на фоне снижения цен на сельхозпродукцию динамика замедлилась. Поэтому для сохранения доступности удобрений для аграриев правительство приняло решение отложить индексацию цен на них", - сказал Патрушев.

Одновременно, чтобы не допустить снижения производства удобрений, до конца года увеличен объем квот на экспорт целого ряда позиций.

В результате принятых мер в 2022 году должно быть закуплено порядка 5 млн тонн удобрений, что на 350 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, сообщил он.

"Сейчас аграрии уже приобретают удобрения под весенний сев. Контроль в этой сфере будет продолжен", - подчеркнул Патрушев.