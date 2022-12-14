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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

ЦБ отозвал лицензию у НКО "Национальное потребительское общество взаимного страхования"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования у НКО "Национальное потребительское общество взаимного страхования" в связи с отказом организации от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Некоммерческая корпоративная организация "Национальное потребительское общество взаимного страхования" является добровольным объединением юридических лиц, созданным для осуществления страхования имущественных интересов членов общества на взаимной основе. НКО образовано 26 августа 2010 года.

ЦБ РФ
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