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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Совет по стратегическому развитию и нацпроектам обсудит вопросы технологического суверенитета

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.

Речь, в частности, пойдёт о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в регионах, в том числе промышленных кластеров, уточнили в пресс-службе.

Заседание Совета пройдет в режиме видеоконференции.

Президент собирает Совет дважды в год, в последний раз он состоялся в июле.

Владимир Путин
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