В Москве пройдёт второй фестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест»

В рамках фестиваля состоится российская премьера первого и второго сезонов сериала Ларса фон Триера «Королевство»

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест" пройдет в Москве с 15 по 18 декабря, фильмом открытия станет "Хищники" от номинанта на премию "Оскар" Родриго Сорогойена.



Картина уже показана более, чем на 20 международных фестивалях, получила 18 номинаций премию "Гойя", включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучшая актриса" и "Лучший актер", награды на фестивалях в Чикаго ("Лучший актерский ансамбль"), Сан Себастьяне ("Лучший европейский фильм"), Токио ("Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер") и многих других. Фильм рассказывает о городской паре, которая, переехав в деревню, вынуждена столкнуться с жестокостью местных жителей, что приводит к непредотвратимым последствиям.



В программу фестиваля, как уточнили организаторы, программным директором "Хоррор Феста", кинокритиком Егором Москвитиным, были отобраны лучшие образцы жанра с главных фестивалей мира: Канн, Ситжеса, Фантазии и Трайбеки. Все фильмы конкурса – из России, Норвегии, Мексики, Испании, США, Канады – будут показаны в нашей стране впервые.



Кроме "Хищника", в программе фестиваля представлены "Спуск: Игра с дьяволом" Бэркли Брэди, "Астрал: Потомство" Алекса Херрона, "Экстрасенс" Константина Максимова, "Тропа смерти" Кевина Игнатиуса и Ника Псинакиса, "Ведьма: Реинкарнация" Исаака Эсбана.

Центральным событием внеконкурсной программы станет российская премьера первого и второго сезонов сериала Ларса фон Триера "Королевство". Все серии двух сезонов будут показаны на большом экране 16 декабря в 22:00 и 17 декабря в 21:30 в рамках ночного показа фестиваля с последующим обсуждением.



Как уточнили организаторы, в этом году на "Хоррор Фесте" появится секция коротких метров. В программе - российская премьера режиссерского дебюта Димы Барченкова "Бежать некуда". Вторым фильмом этой спецпрограммы станет дебютная короткометражка "Ку-ку" Светланы Белоруссовой, созданная в жанре "пост-хоррора". Экспериментальной частью "Хоррор Феста" станет показ перед полнометражными фильмами коротких анимационных лент. Это четыре мультика от студии "Урал-синема": "Ворона", "Василиск", "Легенда о Джеральде", "Среди черных волн".



В рамках закрытия фестиваля пройдет презентация триллера "Бешенство" Дмитрия Дьяченко, с Алексеем Серебряковым и Евгением Ткачуком в главных ролях – зрителям будет показан фрагмент картины.



Еще одним специальным мероприятием закрытия станет показ сериала "Антология русского хоррора: Красный состав", премьера которого состоится в 2023 году. Это серия короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов, созданных разными режиссёрами в разных анимационных техниках.



"Смотреть фильмы ужасов в полном зале, слышать, как замирает дыхание десятков людей рядом с тобой, соизмерять вашу реакцию – всё это страшно интересно. Мы приглашаем зрителей ощутить эти невероятные эмоции с четверга по воскресенье – с 15 по 18 декабря – на II Международном кинофестивале "Хоррор Фест" в кинотеатре "Пять Звёзд на Павелецкой", - отметил генеральный продюсер Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест", директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев.



Впервые Международный кинофестиваль "Хоррор Фест" проходил с 9 по 12 декабря 2021 года в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. В программе фестиваля было показано 10 фильмов, 8 из которых участвовали в основном конкурсе. Победителями конкурсной программы стали: "Паранормальные" Эскиля Вогта, "Моё сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" Джонатана Куартаса, "Вали отсюда" Ван Ифаня, "Ариаферма", Леонардо Ди Костанзо, "Венецияфрения" Алекса де ла Иглесии.