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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

Минцифры предложило операторам блокировать автообзвоны до подтверждения цели вызова

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает операторам связи ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в телеграм-канале министерства, если операторы связи реализуют этот механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше.

"Автообзвон стал распространённым инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен статьёй 18 закона "О рекламе", - пояснили в ведомстве.

Автообзвон - это способ дозвона по случайным номерам до абонентов с помощью специального ПО, которое компания создает сама или покупает готовое. Одновременно система может совершать более 300 звонков. Обычно абонент слышит заранее записанное голосовое сообщение, или программа переключает его на человека.

"Блокировка коснётся именно автообзвона - его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников", - считают в Минцифры.

Также министерство предлагает операторами сообщать абонентам, какая компания им звонит, если на то позволяет техническая возможность: на экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например медцентр, банк или другое учреждение и его название.

Как отметили в министерстве, некоторые ИТ-компании уже выпускают приложения с подобным функционалом. "Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию", - говорится в сообщении ведомства.

Минцифры РФ
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