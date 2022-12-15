На поддержку рынка труда в 2023 году направят 26,8 млрд рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Финансирование мер поддержки занятости в 2023 году будет осуществляться в сопоставимом с этим годом объеме. Об этом сообщила заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова.

"На 2023 год мы планируем продолжать реализацию мер, разрабатываются новые меры поддержки, всего на наши меры поддержки предусмотрены сопоставимые с этим годом средства – 26,8 млрд рублей, с учетом, что у нас идет изменение МРОТ", - сказала Мухтиярова, выступая в ходе "круглого стола" в Совете Федерации "Новая реальность: развитие рынка труда".

По ее словам, меры поддержки занятости включают переобучение граждан, субсидирование найма при трудоустройстве молодежи и других категорий, поддержку работодателей. В текущем году различными программами были охвачены 450 тыс. граждан.

"Мы встречаем 2023 год во всеоружии, и будем продолжать оперативно реагировать на возникающие вызовы", - добавила Мухтиярова.