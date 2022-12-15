"Яндекс" представил обновленную версию "Карты"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" на своей ежегодной конференции Yet another Conference представил концепцию обновленной системы "Яндекс Карты". Предполагается, что объекты на ней будут приближены к реальным.

Согласно пресс-релизу компании, обновление будет постепенным. Бета-версия с обновленными магистралями Москвы станет доступна со следующей недели. В 2023 году компания планирует сделать доступной обновленную карту с автомобильными дорогами для всех пользователей, уточнили "Интерфаксу" в компании.

"Первым изменится вид автомобильных дорог. Их очертания приблизятся к реальным, появятся разметка полос и островки безопасности. Особенно сложные развязки сделают трёхмерными, чтобы водитель быстрее понимал, где повернуть", - говорится в сообщении.

Кроме дорог, изменится отображение и других объектов: зданий, подземных переходов, остановок и т.д. Сроки обновления этого этапа в компании не уточняют.