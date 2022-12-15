Почти каждый второй сотрудник российских компаний испытывал выгорание в 2022 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Без малого половина (47%) сотрудников российских компаний испытывали выгорание из-за работы в 2022 году, следует из результатов опроса онлайн-сервиса для управления бизнесом Битрикс24.

О смене работы задумывались 53% опрошенных, 47% не думали о таком развитии событий. По мнению 54% респондентов, их эффективность в 2022 году не изменилась, 29% заявили о ее повышении, 17% - об уменьшении.

Говоря о степени удовлетворенности своей деятельностью, две трети (64%) заявили, что довольны своими результатами, недовольство выразили 36%.

Как показал опрос, в офисе работают 40% сотрудников российских компаний, еще 24% совмещают работу из дома и из офиса. Удаленно выполняют свои обязанности более трети (36%) респондентов.

Исследование проведено с 2 по 3 декабря 2022 года среди 1006 респондентов из всех федеральных округов России. Сервис приводит данные о составе респондентов по статусу в компании: 76% являются линейными сотрудниками, 12% - руководителями отдела, по 6% - владельцами бизнеса и топ-менеджерами.