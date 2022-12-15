КС РФ счел, что организации-собственники машин несут ответственность за нарушение ПДД сотрудниками

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ закрепил ответственность организаций-собственников автотранспорта за нарушение правил дорожного движения их работниками, соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Конституционность части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ проверялась в связи с запросом Октябрьского суда Екатеринбурга.

В производстве суда находится жалоба банка "Уралсиб": организация оспаривает штраф за нарушение ПДД, которое совершил за рулём служебного автомобиля её сотрудник. Банк требует отменить штраф, поскольку при фиксации правонарушения машина находилась в пользовании другого человека.

Районный суд усмотрел неопределенность в части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ, что не позволяло однозначно решить этот спор.

Конституционный суд, рассмотрев жалобу, указал, что оспоренная норма не предполагает освобождения организации от административной ответственности, если её автомобилем в момент фиксации правонарушения управлял работник этой организации.

"Управление транспортным средством компании-собственника не означает переход владения им от работодателя к работнику. (...) При таком подходе также нет сомнений в решении задач законодательства по предупреждению административных правонарушений. Работодатель в рамках трудовых отношений по обеспечению дисциплины труда вправе воздействовать на работника и минимизировать риск дальнейшего нарушения им ПДД", - отмечено в постановлении КС.