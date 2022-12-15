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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Поправки о передаче IT-баз страховщиков "дочке" Банка России прошли II чтение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект №1056530-7 о передаче IT-баз страховщиков специально созданному оператору под контролем Банка России.

Он предусматривает передачу базы ОСАГО от Российского союза автостраховщиков (РСА) специально созданной 100% дочерней организации ЦБ в течение полутора лет. Одновременно будет передана база страховщиков по страховым историям. Предполагается, что новый IT-оператор в перспективе будет строить базу данных на рынке страхования по разным видам бизнеса.

На этапе подготовки поправок ко второму чтению было принято решение об изъятии из законопроекта IT-баз Национального союза страховщиков ответственности (НССО) по двум видам страхования: обязательное страхование владельцев опасных производственных объектов (ОПО) и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Предполагается, что на следующем этапе эти базы все-таки будут переданы оператору.

Основные положения законопроекта вступят в силу через 90 дней со дня его подписания. Это позволит Банку России провести подготовительные работы по созданию "дочки", как оператора информационной базы по страхованию. Сама база АИС ОСАГО будет передана в течение одного года вместо предполагавшихся ранее полутора лет.

Законопроект о создании единой информационной базы по страхованию под контролем ЦБ в конце 2020 года внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ предусматривает, что перечень информации, "предоставляемой в обязательном порядке для включения в АИС страхования, а также состав предоставляемый органам государственной власти и иным лицам, наделенным властными полномочиями, информации, содержащейся в АИС страхования, будет определяться правительством".

"Законопроект предусматривает переход к централизованному хранению данных по разным видам страхования. У страховщиков будет равный доступ к платформе. Текущей редакцией законопроекта предусмотрено, что сведения по автострахованию и страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций они начнут передавать в экосистему с 1 апреля 2024 года", - сообщает ЦБ, комментируя принятие законопроекта во втором чтении.

РСА Банк России ОСАГО НССО ОПО Анатолий Аксаков
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