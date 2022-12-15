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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Президент РФ заявил, что во внешних связях будет акцент на несырьевых товарах и взаимных инвестициях

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акцент в развитии внешних экономических связей Россия будет делать на взаимных инвестициях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При всей важности энергетического и продовольственного секторов, акцент в развитии внешних связей будем делать на несырьевые товары и взаимные инвестиции", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Прочной базой для укрепления международной кооперации в России видят развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах, добавил он.

"Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал Путин.

По его словам, на повестке дня - создание иных механизмов проведения платежей. "Имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологий распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин
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