Путин оценил экспорт удобрений за 11 месяцев в более чем 25 млн тонн

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 11 месяцев 2022 года экспортировала более 25 млн тонн минеральных удобрений, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Экспорт удобрений из России в 2021 году, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), составил 37,6 млн тонн.

По оценке Минпромторга, экспорт удобрений из России в этом году может сократиться на 10%. РАПУ оценивала снижение в 17%.