Путин заявил о необходимости повышения МРОТ темпами выше инфляции

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что в этом году МРОТ был повышен дважды, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц.

"Я, конечно, жду от вас, уважаемые коллеги, предложения по возможным дополнительным шагам в этом направлении", - отметил Путин.

Совет Федерации на заседании 14 декабря одобрил закон об увеличении МРОТ с 2023 года на 6,3%. Законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 руб. в месяц (с 1 июня 2022 года МРОТ установлен в размере 15 279 руб.).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год составляет 12-13%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%.