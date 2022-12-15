Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Путин заявил о необходимости повышения МРОТ темпами выше инфляции

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что в этом году МРОТ был повышен дважды, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц.

"Я, конечно, жду от вас, уважаемые коллеги, предложения по возможным дополнительным шагам в этом направлении", - отметил Путин.

Совет Федерации на заседании 14 декабря одобрил закон об увеличении МРОТ с 2023 года на 6,3%. Законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 руб. в месяц (с 1 июня 2022 года МРОТ установлен в размере 15 279 руб.).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год составляет 12-13%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении журналиста Невзорова

Путин предложил ввести постоянные должности для студентов-медиков в первичном звене

Предельный возраст для получения помощи из фонда "Круг добра" увеличат до 19 лет

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Принятие нового пакета санкций ЕС против России заблокировали Польша и страны Балтии

Отказ финской Fennovoima от строительства АЭС "Ханхикиви" признали неправомерным

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });