Программу социально-экономического развития новых субъектов РФ подготовят до конца марта

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к концу первого квартала 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации, которая должна обеспечить к 2030 году их выход на общероссийский уровень.

"Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации. В горизонте 2030 года эти территории должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, многим другим параметрам качества жизни", - заявил Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом, по его словам, "указанный относительно удаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом". "Нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов федерации, добиваться результатов по каждому направлению", - подчеркнул он.

"Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры", - сказал Путин.