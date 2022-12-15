Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Программу социально-экономического развития новых субъектов РФ подготовят до конца марта

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к концу первого квартала 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации, которая должна обеспечить к 2030 году их выход на общероссийский уровень.

"Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации. В горизонте 2030 года эти территории должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, многим другим параметрам качества жизни", - заявил Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом, по его словам, "указанный относительно удаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом". "Нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов федерации, добиваться результатов по каждому направлению", - подчеркнул он.

"Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры", - сказал Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении журналиста Невзорова

Путин предложил ввести постоянные должности для студентов-медиков в первичном звене

Предельный возраст для получения помощи из фонда "Круг добра" увеличат до 19 лет

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Принятие нового пакета санкций ЕС против России заблокировали Польша и страны Балтии

Отказ финской Fennovoima от строительства АЭС "Ханхикиви" признали неправомерным

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });