Путин одобрил передачу денег на стройку соцобъектов от срывающих сроки регионов успешным

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о перераспределении финансовых ресурсов от тех субъектов, которые не справляются в срок с задачами по строительству социальной инфраструктуры, в пользу тех, что справляются с поставленными задачами.

"Мы с вами сегодня при подготовке к совещанию обсуждали некоторые вопросы, с вами и с министром финансов. Я поддерживаю ваше предложение, (...) я согласен с этим, что тут популярная (мера) или непопулярная. Если вовремя не сделали, значит надо передавать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал Путин в четверг, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так он ответил на предложение Голиковой перераспределять финансирование от тех субъектов, которые не успевают или переносят строительство социальных объектов, в пользу регионов, которые укладываются в сроки или опережают их.

Голикова также предложила, чтобы не справляющиеся с задачей субъекты "осуществляли достройку объектов за счет собственных средств".

При этом Путин сказал, что нужно также посмотреть, как в этих субъектах организована работа, техническо-сметную и проектную документацию, а также то, как проводятся конкурсные процедуры, в какие сроки и как организована работа.

"Да, сроки сжатые. Но нужно научиться работать в эти сроки. Финансирование-то выделяется, стабильно, регулярно. Надо перераспределять эти ресурсы, вот и все", - сказал президент.