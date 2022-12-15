Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Завкафедрой адвокатуры МГЮА Володина возглавила Федеральную палату адвокатов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заведующая кафедрой адвокатуры МГЮА, заслуженный юрист Москвы Светлана Володина стала новым президентом Федеральной палаты адвокатов. Она избрана большинством голосов на заседании совета палаты, сообщили в организации.

Светлана Володина в 1983 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт и стала стажером, а затем адвокатом Московской областной коллегии адвокатов (МОКА). Она награждена серебряной медалью Плевако и орденом ФПА России "За верность адвокатскому долгу", а также является почетным адвокатом России и заслуженным юристом Москвы.

С января 2018 года Володина руководит кафедрой адвокатуры МГЮА.

С января 2015 года ФПА два срока подряд возглавлял адвокат, заслуженный юрист России Юрий Пилипенко.

Федеральная палата адвокатов Светлана Володина МГЮА Москва Юрий Пилипенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый вице-премьер Белоусов и губернаторы попали под санкции США

Минфин США ввел санкции против Потанина, Росбанка и ХК "Интеррос"

Актрисы Хаматова и Раппопорт исключены из попечительского совета фонда "Круг добра"

Актрисы Хаматова и Раппопорт исключены из попечительского совета фонда "Круг добра"

В РФ к концу года подготовят "портрет женщины, желающей родить ребенка"

В РФ к концу года подготовят "портрет женщины, желающей родить ребенка"

Причиной утечки на корабле "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении журналиста Невзорова

Путин предложил ввести постоянные должности для студентов-медиков в первичном звене

Путин предложил ввести постоянные должности для студентов-медиков в первичном звене

Предельный возраст для получения помощи из фонда "Круг добра" увеличат до 19 лет

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });