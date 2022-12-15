Завкафедрой адвокатуры МГЮА Володина возглавила Федеральную палату адвокатов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заведующая кафедрой адвокатуры МГЮА, заслуженный юрист Москвы Светлана Володина стала новым президентом Федеральной палаты адвокатов. Она избрана большинством голосов на заседании совета палаты, сообщили в организации.

Светлана Володина в 1983 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт и стала стажером, а затем адвокатом Московской областной коллегии адвокатов (МОКА). Она награждена серебряной медалью Плевако и орденом ФПА России "За верность адвокатскому долгу", а также является почетным адвокатом России и заслуженным юристом Москвы.

С января 2018 года Володина руководит кафедрой адвокатуры МГЮА.

С января 2015 года ФПА два срока подряд возглавлял адвокат, заслуженный юрист России Юрий Пилипенко.