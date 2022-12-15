Минобороны сообщило о возвращении в строй 97% российских военных, раненных на Украине

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны заявили, что до 97% российских военнослужащих возвращаются в строй после ранений, полученных в ходе специальной военной операции на Украине.

"Если взять опыт Великой Отечественной войны, мы все понимаем, что тогда был процент - 70. Сегодня мы достигли цифры в 97%. Это очень серьезный результат", - сообщил телеканалу "Россия 24" начальник главного военно-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

По его словам, есть категории военнослужащих, которых спасают после тяжелых ранений, но они не могут остаться на армейской службе.

В госпиталях умирают от ран менее 1 процента военнослужащих.

"Получили данные, что пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в первые три месяца поступало 27%, сейчас поступает 24%. Тяжелых стало и крайне тяжелых чуть меньше. Состояние средней степени тяжести - где-то около 50%. Легких, соответственно, остаются эти цифры - порядка 20-22%", - сообщил представитель Минобороны.

По его словам, на характер ранений влияют "сам ход боевых действий, применение разных видов оружия".

"По-прежнему 70%, как и было раньше, приходится на минно-взрывные ранения, 10% - на заболевания, 10% - на пулевые и огнестрельные ранения и 10% на травмы. Такие же цифры мы прослеживали в начале специальной военной операции. Тоже самое приблизительно и сейчас", - сказал Тришкин.

"Мы настроили систему, что сегодня в центральный и главный госпиталь, военнослужащий, получивший сложные, тяжелые ранения поступит в течение суток. Сегодня надо максимально разгружать войсковые подразделения, своевременно эвакуировать пациента в ближайший госпиталь, - сказал главный военный медик страны. - Мы отстроили систему медицинского обеспечения, сегодня нет никаких проблем ни с лекарственным обеспечением, ни с расходным медицинским имуществом, ну и вообще с имуществом в принципе".