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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Осужденный ранил двух полицейских в здании суда в Карабаше

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинской области в здании Карабашского городского суда осужденный житель Кыштыма напал на конвоиров и их ранил после оглашения приговора, сообщили в региональном управлении МВД.

Это случилось днем. По данным полиции, после оглашения приговора 40-летний обвиняемый ударил металлическим предметом одного из полицейских и попытался напасть на второго. В ответ полицейские применили огнестрельное оружие. Напавшего задержали.

Один из раненых конвоиров доставлен в больницу, врачи оценили его состояние как тяжелое. Второй пострадавший получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Осужденному также потребовалась медицинская помощь, к врачам его доставили под конвоем, затем его вернут в СИЗО.

По данным областного управления СКР, после нападения на конвой осужденный успел выбежать из здания суда и был задержан уже на улице. На него завели уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских (ст.317 УК) и о побеге из-под стражи (ст. 313 УК).

Челябинская область СКР МВД Кыштым Карабашский горсуд Карабаш
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