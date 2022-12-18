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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU -

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складах во Владивостоке, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управление МЧС России по Приморскому краю.

Отмечается, что пожар был полностью ликвидирован в 10:02 воскресенья (03:02 по Москве).

"В результате пожара два склада уничтожены огнем полностью на площади около 2 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Автоматической пожарной сигнализации в здании не было. Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Как сообщалось, пожар произошел в субботу вечером в помещении на улице Карьерная. На момент прибытия пожарных стены и кровля склада, загоревшегося первым, были охвачены пламенем. Кровля обрушилась и огонь перекинулся на соседний склад.

В тушении было задействовано 50 человек на 14 единицах пожарной техники.

Владивосток Приморье
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