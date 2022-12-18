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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

СМИ сообщили об участии Путина на следующей неделе в заседании коллегии Минобороны

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

"Ждем важных заявлений", - говорит автор программы Павел Зарубин.

Также на следующей неделе Путин летит в Минск, визит президента России в Белоруссию запланирован на понедельник.

Кроме того, в преддверии Нового года Путин по традиции проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград.

В графике президента РФ также заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях, сообщает программа.

Владимир Путин Минобороны РФ
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