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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В ДНР и Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении трех украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и в Запорожской области.

"В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, в Запорожской области также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

"В районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника", - заявил Конашенков.

По его данным, потери армии Украины на южно-донецком направлении за сутки составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

"На красно-лиманском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника", - сообщил представитель Минобороны.

Он также заявил о пресечении попыток ВСУ провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная (ЛНР).

Как сказал Конашенков, "потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа".

"На купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - заявил он.

Хроника 24 февраля – 18 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ ДНР Запорожская область Минобороны РФ
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