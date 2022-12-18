Задымление произошло в вагоне поезда в Ростовской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиров одного из вагонов поезда "Ростов-Москва" эвакуировали и разместили на свободных местах после задымления, сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Новочеркасск, ж/д станция Хотунок, в 17:05 по Москве поступила информация о задымлении во 2-м вагоне поезда №019 "Ростов-Москва". В вагоне находились 11 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 17:45 по московскому времени поезд продолжил движение согласно маршруту, эвакуированных пассажиров разместили на свободных местах в поезде.

Поврежденный вагон отцепили, он находится на станции для дальнейшего обследования.