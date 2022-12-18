Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Российские корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях в Балтийском море

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские малые ракетные корабли и катера в ходе учений нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям в Балтийском море, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтфлота.

"В ходе отработки эпизода учения в море экипажи малых ракетных кораблей "Пассат", "Ливень" и "Одинцово", ракетных катеров "Чувашия" и "Димитровград" Балтийского флота в морских полигонах боевой подготовки Балтийского моря успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что стрельбы также выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника.

"Экипажами кораблей и катеров были выполнены одиночные и одновременные практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630, АК-176, А-190 по морским и имитированным береговым целям, макету плавающей мины", - сообщили в БФ.

По данным пресс-службы, в период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности, их обеспечение осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтфлота.

Балтийское море Балтфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Технологическая установка загорелась на месторождении в Иркутской области

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода увеличилось до восьми

Один человек погиб и один пострадал при обстреле Белгородского района

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины

В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 7,2 тыс. человек

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });