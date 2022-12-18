Российские корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях в Балтийском море

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские малые ракетные корабли и катера в ходе учений нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям в Балтийском море, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтфлота.

"В ходе отработки эпизода учения в море экипажи малых ракетных кораблей "Пассат", "Ливень" и "Одинцово", ракетных катеров "Чувашия" и "Димитровград" Балтийского флота в морских полигонах боевой подготовки Балтийского моря успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что стрельбы также выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника.

"Экипажами кораблей и катеров были выполнены одиночные и одновременные практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630, АК-176, А-190 по морским и имитированным береговым целям, макету плавающей мины", - сообщили в БФ.

По данным пресс-службы, в период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности, их обеспечение осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтфлота.