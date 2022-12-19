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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

"Росгеология" передаст "дочке" "Росатома" обслуживание ряда поддерживающих функций

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - АО "Росгеология" заключило соглашение с ГК "Росатом" о поэтапном переводе ряда поддерживающих функций на обслуживание в АО "Гринатом Простые Решения" (входит в контур "Росатома"), сообщает геологический холдинг.

"Росгео" с 2019 года ведет работу по созданию производственной системы, оптимизации операционной модели и повышению эффективности поддерживающих процессов, говорится в пресс-релизе.

"В компании же есть внутренний сервис-провайдер АО "ГеоСмарт", в котором централизованы поддерживающие функции. С целью дальнейшего повышения качества и производительности процессов компания приняла решение о привлечении надёжного партнера (...), который сможет оказывать сервис по вспомогательным процессам на уровне лучших практик и обеспечить надежность с учетом необходимости быстрого перехода на импортозамещенные ИТ-системы", - напомнили в "Росгео".

Глава "Росгеологии" Сергей Горьков рассчитывает, что партнерство с "Росатомом" позволит минимум вдвое повысить производительность процессов и на 15% оптимизировать затраты холдинга.

АО "Гринатом Простые Решения" предлагает клиентам вне атомной отрасли решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и ИТ-инфраструктуры.

Росгеология Росатом Гринатом ГеоСмарт Сергей Горьков
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