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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Бизнесмен Блажко получил 3,5 года за аферу с поставкой компьютеров для МВД

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал предпринимателя Григория Блажко виновным в попытке особо крупного мошенничества и отправил его в исправительную колонию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда предприниматель Блажко Григорий Михайлович признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей", - сообщили в суде.

Блажко признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Подробностей уголовного дела в суде не уточнили. Однако, как ранее писала газета "Коммерсантъ", выиграв два года назад тендер на поставку компьютеров для нужд МВД, компания Блажко обеспечила ведомство оргтехникой, которая не была российского производства, как того требовал заказчик. Кроме того, компьютеры не были сертифицированы для работы в российских госорганах. Ущерб от аферы Блажко оценивается в сумму более 1 млрд рублей.

Григорий Блажко МВД
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