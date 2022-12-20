Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия наступает на донецком направлении, наносит удары по вооружённым силам Украины (ВСУ) на купянском и красно-лиманском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, "в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой народной республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля".

"На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", - сказал он.

"На красно-лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики", - добавил Конашенков.

В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, - сообщил также официальный представитель Минобороны России. По его словам, "потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа".

"На южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой народной республики огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ", - заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Новодонецкое (ДНР) уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

"За сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил официальный представитель Минобороны России.

Российские военные заявили, что в ДНР сбиты три самолета ВВС Украины - два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25, также два украинских вертолета Ми-8. По данным Конашенкова, российскими средствами ПВО за сутки уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Уничтожен склад боеприпасов украинской армии в ЛНР в районе населенного пункта Невское, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах, сказал представитель министерства. По его словам, в районе населенного пункта Украинка (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных систем С-300. Эти РЛС были переброшены из центральных районов Украины, сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал он.

По его данным, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2 689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7 168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 674 единицы специальной военной автомобильной техники".