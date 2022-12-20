Принят закон о перечислении средств по исполнительным листам только на счета в РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому в случае если банк получает исполнительный лист о взыскании средств не от пристава-исполнителя, а от взыскателя, то эти деньги могут быть перечислены только на счет в российском банке либо на счет Казначейства.

Поправку в парламент внесли депутаты думского комитета по безопасности ко второму чтению правительственного законопроекта № 155721-8. Проект подготовил Минюст для борьбы с выводом средств за границу по нелегальным схемам.

Сейчас по закону, если банк или другая кредитная организация получает постановление от судебного пристава-исполнителя, денежные средства перечисляются на депозитный счет службы судебных приставов. В случае получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя средства перечисляются на счет, указанный взыскателем.

Принятый закон уточняет, что средства должны перечислятся на на банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной организации, или его казначейский счет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Со дня вступления в силу закона, банки должны приостановить исполнение требований о перечислении денежных средств должников на счета, открытые в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях.