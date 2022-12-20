Минфин предложил разрешить российским аудиторам открывать офисы в "дружественных" странах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минфин предложил разрешить российским аудиторам иметь дочерние структуры в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и "дружественных" государствах без риска потерять доступ к закрываемой от иностранцев информации.

Изменения предлагается внести в постановление правительства №622 от 19 апреля 2022 года. Проект поправок выложен на обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Действующее постановление разрешает ряду организаций предоставлять информацию в урезанном виде аудиторам, находящимся "под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического лица, международной компании". Кроме того, доступ к данным ограничивается и аудиторам, которые входят в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства либо с иностранным юрлицом. Предоставлять данные с изъятиями разрешено, в частности, эмитентам ценных бумаг, кредитным и страховым организациям, специализированным депозитариям, предприятиям оборонного комплекса и т.д.

Наличие дочерней структуры за рубежом у аудиторской компании может быть расценено как вхождение в одну группу лиц с иностранной организацией. Поэтому клиенты могут опасаться заключать договоры с аудиторскими организациями, имеющими дочерние организации за пределами России.

"Это негативно сказывается на ведении бизнеса российскими организациями за пределами территории Российской Федерации и препятствует сопровождению этого бизнеса со стороны российских аудиторских организаций в случаях, когда деятельность аудиторских организаций за границей должна осуществляться в форме юридического лица по законодательству соответствующего иностранного государства", - объясняют разработчики документа.

Минфин предлагает не распространять действие постановления №622 на аудиторские организации, являющиеся основным хозяйственным обществом по отношению к дочернему в государстве-члене ЕАЭС или иного государства, не включенного в перечень "недружественных". Быть в одной группе с такой иностранной "дочкой" российским аудиторами будет позволительно, но все перечисленные выше критерии при этом должны быть соблюдены.

Постановление №622 требует уточнения, чтобы у российских аудиторских организаций не было ограничений на создание дочерних структур за пределами России, в том числе в странах ЕАЭС, объясняет партнер, руководитель департамента контроля качества и управления рисками Kept (ранее подразделение KPMG в России) Майя Надеждина.

"Присутствие на зарубежных рынках для российских аудиторских организаций продиктовано во многом необходимостью обслуживать российские группы, осуществляющие свою деятельность в международном масштабе через дочерние и иные зависимые структуры", - говорит она.