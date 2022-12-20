Путин заявил, что незарегистрированные шахты в ЛНР нужно рассматривать с учетом мнения людей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил решать вопрос о судьбе незарегистрированных угольных предприятий ЛНР с учетом мнения местного населения и в консультациях с правительством РФ.

В ходе встречи с главой государства руководитель ЛНР Леонид Пасечник рассказал Путину о проблемах с рентабельностью государственных угольных предприятий республики из-за мобилизации сотрудников. При этом, продолжил он, в регионе работают и незарегистрированные предприятия, так называемые "копанки". Они не платят налоги, в связи с чем, их рентабельность и уровень зарплат на них выше. Пасечник предложил ликвидировать такие предприятия, а освободившихся сотрудников направить на государственные шахты.

"Что касается этих незарегистрированных угольных предприятий, о которых вы сказали, которые у вас "копанками" называют, здесь то же самое. Закрыть - это самое простое. Пожалуйста, если власти на этом настаивают, и вы можете это сделать, и нужна какая-то поддержка - мы поддержим. Но там-то как раз возникнут проблемы, связанные с тем, о чем вы сказали, людям как раз негде будет работать", - отреагировал Путин.

"Сейчас есть возможность с "чистого листа", с центра поля, как говорят в футболе, все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения", - продолжил он.

Путин отметил, что уволенные с "копанок" сотрудники могут и не согласиться пойти на государственные предприятия.

Пасечник утвердительно ответил на вопрос Путина, обсуждали ли региональные власти этот вопрос с правительством.

"Я обязательно переговорю с коллегами и попрошу, чтобы они еще раз вернулись, посмотрели и доложили, что они предлагают и почему", - сказал президент.