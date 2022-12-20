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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Пушилин назвал шоком ощущения от высказывания Меркель о "Минских договоренностях"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин обсудили недавнее высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "Минские договоренности" никто не собирался выполнять.

"Здесь на протяжении всего переговорного процесса система двойных стандартов. Как будто нас нет. Как будто ситуация совершенно по-другому развивается. Давайте смотреть правде в глаза. За мир и разрешение конфликта был Донбасс, была Россия как страна-гарант, делала все возможное и невозможное", - сказал Пушилин в ходе встречи с президентом РФ.

"Сейчас, если бы могли об этом подозревать, видя, что происходит на переговорных площадках, к сожалению, сейчас Европа и в целом Запад расписались в том, что доверия им быть не может", - добавил он, упомянув недавнее высказывание Меркель.

"Я представляю ваши ощущения, потому что для нас это был шок", - заметил Пушилин.

"Сказали, что и не собирались ничего, что подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения Украины и проведения по сути военной операции", - согласился президент РФ.

Путин также обратил внимание, что "никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации голоса не подают" по поводу обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны вооруженных сил Украины.

Денис Пушилин Владимир Путин
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