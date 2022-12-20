Пушилин назвал шоком ощущения от высказывания Меркель о "Минских договоренностях"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин обсудили недавнее высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "Минские договоренности" никто не собирался выполнять.

"Здесь на протяжении всего переговорного процесса система двойных стандартов. Как будто нас нет. Как будто ситуация совершенно по-другому развивается. Давайте смотреть правде в глаза. За мир и разрешение конфликта был Донбасс, была Россия как страна-гарант, делала все возможное и невозможное", - сказал Пушилин в ходе встречи с президентом РФ.

"Сейчас, если бы могли об этом подозревать, видя, что происходит на переговорных площадках, к сожалению, сейчас Европа и в целом Запад расписались в том, что доверия им быть не может", - добавил он, упомянув недавнее высказывание Меркель.

"Я представляю ваши ощущения, потому что для нас это был шок", - заметил Пушилин.

"Сказали, что и не собирались ничего, что подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения Украины и проведения по сути военной операции", - согласился президент РФ.

Путин также обратил внимание, что "никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации голоса не подают" по поводу обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны вооруженных сил Украины.