Мишустин в среду откроет ряд объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 21 декабря, откроет ряд объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства РФ.
В мероприятии примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметили в пресс-службе.