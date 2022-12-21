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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Поезда на участке Серпухов-Столбовая едут по одному пути в реверсивном режиме

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов Курского направления железной дороги между станциями Серпухов и Столбовая будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение между Серпуховом и Столбовой возобновлено по одному пути в реверсивном режиме. До полного завершения восстановительных работ поезда будут следовать через станцию Чехов со сниженной скоростью", - говорится в сообщении.

По информации ЦППК, для удобства пассажиров между Серпуховом и Столбовой организованы компенсационные автобусы.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), сбой в движении поездов произошел из-за повреждения опоры контактной сети при очистке снега частной компанией.

"Сегодня в 10:20 на станции Чехов, по предварительной информации, при очистке подъездного пути частного предприятия снегоочистителем, не принадлежащим ОАО "РЖД", была повреждена опора контактной сети", - отметили в пресс-службе.

Из-за инцидента совершил вынужденную остановку поезд 6309 Москва-Серпухов, также было приостановлено движение на участке Столбовая - Шарапова Охота.

МЖД
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