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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Госдума приняла закон о создании Национальной базы генетической информации

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о правовых основах функционирования государственной информационной системы "Национальная база генетической информации".

Закон, в частности, вводит понятие "генетические данные - сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации".

Уточняется понятие термина "генетическая информация - последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот".

Определяется цель создания государственной информационной системы - "обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обеспечения обмена содержащейся в ней информацией между федеральными государственными органами, государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления и обладателями генетических данных при их взаимодействии в рамках осуществления генно-инженерной деятельности".

Согласно закону права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе программы для электронных вычислительных машин и базы данных, возникшие в результате создания, модернизации и эксплуатации информационной системы, принадлежат РФ.

Также закон устанавливает, что функции заказчика будут осуществляться министерством науки и высшего образования РФ, а оператора - федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Госдума
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