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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Более 200 млрд руб. направят на строительство дорог в Подмосковье в ближайшие пять лет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 220 млрд рублей из федерального бюджета планируют направить на строительство дорог в Московской области в ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду.

"У нас принята пятилетняя федеральная программа по строительству дорог. Эта программа на сегодняшний день расписана в том числе и на Подмосковье (...). Сразу скажу, что в федеральной программе строительства дорог 160 млрд рублей предусмотрено конкретно на Московскую область", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос дорожных рабочих.

Он также отметил, что дополнительно 56 млрд рублей выделят на строительство региональных дорог в Подмосковье.

"Считаю, что все будут обеспечены работой, в том числе и областники", - добавил Мишустин.

Подмосковье
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