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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Три завода по ремонту военной техники появятся в РФ в 2023 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году в РФ создадут три завода по ремонту военной техники, также будут усилены ремонтные подразделения в войсковом звене, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В следующем году будут сформированы три ремонтных завода и усилены ремонтные подразделения в войсковом звене", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.

По его словам, специальная военная операция показала необходимость дальнейшего наращивания ремонтно-восстановительных органов в войсках.

"Переход на аутсорсинг в 2008-2012 годах привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники. С 2012 года приняты меры по их воссозданию", - сказал Шойгу.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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