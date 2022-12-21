Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности до 5 января

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь продлил действующий в регионе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности на две недели.

"До 5 января на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

"Желтый" уровень террористической опасности установлен в Белгородской области с 11 апреля. РФ 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины.