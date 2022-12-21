Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Минэкономразвития в начале 2023 года представит концепцию реформы контроля

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в начале 2023 года внесет в правительство концепцию реформы контроля до 2024 года, заявил руководитель ведомства Максим Решетников на совещании по вопросам реформы контроля.

"Мы готовим концепцию реформы контроля до 2024 года, обсуждаем ее с правительством и в начале следующего года представим на правительство все и уже обсуждение будем вести на площадке правительства", - сказал министр.

В Минэкономразвития, в частности, считают, что для каждого нарушения должна быть создана система профилактики, выявления и предотвращения нарушений.

"Обязательные профилактические визиты должны полностью заменить плановые проверки в отдельных сферах. То есть новое - предписание дать можно, оштрафовать нельзя. По всем видам контроля должны быть созданы карты рисков", - отмечают в министерстве.

Кроме того, планируется дать возможность заключать соглашения между контрольными органами и бизнесом об исправлении нарушений. Таким образом предприниматели будут расходовать деньги на устранение недочетов, а не на штраф, поясняют в министерстве.

Минэкономразвития Максим Решетников Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Контрактники в перспективе заменят призванных в рамках частичной мобилизации

В России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа

Численность Вооруженных сил РФ предложено увеличить до 1,5 млн военнослужащих

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

Шойгу сообщил о трудностях при проведении частичной мобилизации

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });