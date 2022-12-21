Минэкономразвития в начале 2023 года представит концепцию реформы контроля

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в начале 2023 года внесет в правительство концепцию реформы контроля до 2024 года, заявил руководитель ведомства Максим Решетников на совещании по вопросам реформы контроля.

"Мы готовим концепцию реформы контроля до 2024 года, обсуждаем ее с правительством и в начале следующего года представим на правительство все и уже обсуждение будем вести на площадке правительства", - сказал министр.

В Минэкономразвития, в частности, считают, что для каждого нарушения должна быть создана система профилактики, выявления и предотвращения нарушений.

"Обязательные профилактические визиты должны полностью заменить плановые проверки в отдельных сферах. То есть новое - предписание дать можно, оштрафовать нельзя. По всем видам контроля должны быть созданы карты рисков", - отмечают в министерстве.

Кроме того, планируется дать возможность заключать соглашения между контрольными органами и бизнесом об исправлении нарушений. Таким образом предприниматели будут расходовать деньги на устранение недочетов, а не на штраф, поясняют в министерстве.