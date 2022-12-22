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"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Диасофт" автоматизировала комплексную проверку клиентов и контрагентов по параметрам и спискам, доступным в решении X-Compliance, созданном Группой "Интерфакс".

Благодаря интеграции с X-Compliance программный продукт "Диасофт" - "Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций" - теперь обеспечивает массовую автоматизированную проверку всех клиентов и операций банка по глобальным и российским санкционным перечням и спискам наблюдения (РФ, США, ООН, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Австралия, Украина), а также по списку компаний, на которые распространяется действие "правила 50%".

Руководитель продукта "Риски и комплаенс" компании "Диасофт" Андрей Симаков отметил, что "совместное решение "Диасофт" и "Интерфакса" позволяет существенно сэкономить время сотрудников банка на проведение необходимых проверок, а также избежать риска использования неполных или недостоверных сведений для принятия решений. В настоящее время мы реализуем пилотный проект по внедрению решения в российском банке из топ-25. По итогам проекта банк сможет осуществлять проверку клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц с минимальными трудозатратами".

Продукт "Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций" входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. Он создан в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, поэтому его можно легко интегрировать в любой IT-ландшафт кредитной организации. Если банк уже использует сервис X-Compliance, внедрение продукта позволит автоматизировать процессы проверки клиентов непосредственно в IT-системе и сократит время обработки больших массивов данных.

"Современная геополитическая и экономическая ситуация увеличила потребности банков в качественных продуктах для мониторинга операций клиентов и оценки санкционных рисков. Импортонезависимое совместное решение "Диасофт" и "Интерфакса" поможет решить эти задачи", - подчеркнул исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"Диасофт" - один из крупнейших российских разработчиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, признанный мировыми экспертами - Gartner, IDC, Forrester, Celent. За 31 год компанией накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения IT-систем. Ежегодно "Диасофт" реализует более 250 уникальных IT-проектов. Клиентами компании являются свыше 200 организаций из различных сфер экономики, в том числе более половины банков из списка топ-100.

Решения "Диасофт" могут быть развернуты на российском импортонезависимом программно-аппаратном стеке. Более 15 лет компания инвестирует в продвижение технологий цифровой трансформации, в создание и развитие цифровой омниканальной платформы. В 2021 году "Диасофт" представил рынку экосистему цифровой трансформации Digital Q, которая позволяет организовать эффективное производство цифровых решений. Все программные продукты "Диасофт" включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.

В числе самых известных IT-продуктов Группы - СПАРК, СКАН, X-Compliance, Маркер, RU Data, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах KYC, комплаенс, конкурентной разведки, due diligence, оценки деловой репутации; работать на финансовом и товарном рынках, включая сектор госзакупок; выполнять регулятивные требования; проводить анализ и мониторинг СМИ и соцмедиа; организовывать внешние коммуникации.

X-Compliance - решение для выявления, оценки и эффективного управления комплаенс-рисками в части исполнения требований ПО ПОД/ФТ, мониторинга санкционных списков, контроля риска санкций по "правилу 50%".

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