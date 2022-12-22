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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Путин и Нетаньяху обсудили российско-израильские отношения и международную ситуацию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поздравил Нетаньяху и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки.

Владимир Путин Беньямин Нетаньяху
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