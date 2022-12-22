Прокуроры предложили ввести административную ответственность за угрозу убийством

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Прокуроры регионов Сибири считают целесообразным выработать критерии, по которым угроза убийством может быть квалифицирована как административное правонарушение, сообщило Управление Генпрокуратуры в Сибирском Федеральном округе.

Там напомнили, что в 2022 году в Сибири уголовные дела возбудили только по 20% заявлений об угрозе убийства. Часто дело не возбуждают, если "виновное лицо не предпринимало активных действий по подкреплению своих угроз и (или) указанные действия не давали потерпевшему основания опасаться реальности ее осуществления".

Прокуроры региона по итогам обсуждения решили, что в КоАП нужно включить статью об ответственности за угрозу убийством или причинением вреда здоровью, "если такая угроза высказана при обстоятельствах, позволяющих не опасаться осуществления этой угрозы, но причиняющих нравственные страдания потерпевшему".

"Например, звонки представителей коллекторских агентств, рассылка электронных писем в мессенджерах не позволяют оценить реальность угрозы при восприятии ее в телефонном разговоре либо прочтении, однако причиняют нравственные страдания получателям таких сообщений", - говорится в сообщении.

Этот критерий позволит "разграничить уголовные деяния от административных правонарушений", считают прокуроры.

По итогам обсуждения планируется выработать критерии для установления административно-правовой ответственности, повода для возбуждения такого административного производства, а также механизмы реализации инициативы.