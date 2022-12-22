В пяти регионах России прошли учения тысяч военных связистов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Центральный военный округ провел в пяти регионах учения с участием более 4 тысяч военных связистов, сообщила пресс-служба ЦФО.

"Учение военнослужащих соединений и частей связи ЦВО по организации управления войсками прошло на полигонах Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Пермского края", - говорится в сообщении.

Связисты отработали аспекты развертывания комплексов связи и организации многоуровневой системы управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи, а также вопросы маскировки и защиты командных пунктов и специальной техники.

"Всего в учении приняли участие более 4 тысяч специалистов подразделений связи ЦВО и свыше 1 тыс. единиц специальной техники", - отметили в пресс-службе.

В частности, в учении были задействованы современные станции связи Р-160-0,5, цифровые комплексы П-240И-4 "Переселенец", радиорелейные станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными "Редут-2УС".