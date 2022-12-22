Российские военные сбили в ДНР два украинских самолета МиГ-29, вертолет Ми-8

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ДНР два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и украинский вертолет Ми-8, заявили в Минобороны РФ.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотника в ДНР.

"Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики", - добавил официальный представитель Минобороны.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники", - проинформировал Конашенков.