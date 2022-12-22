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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Правительство РФ получило право выдавать аналог лицензий OFAC

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российское правительство сможет выдавать временные разрешения на отдельные сделки с лицами, находящимися под российскими санкциями.

Указом №942 от 22 декабря такая поправка была внесена в президентский указ от 3 мая №252 ("О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"), установивший базовый правовой режим российских санкций.

Документ опубликован на портале официального раскрытия правовых актов. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая.

Фактически поправка вводит режим, аналогичный действующему в США, где ответственное за правоприменение в области санкций ведомство, OFAC, уполномочено выдавать лицензии на конкретные транзакции с подсанкционными лицами.

Правительство США OFAC Минфин
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