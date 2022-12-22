МИД РФ обвинил Токио в стремлении усилить всестороннее давление на Москву

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Политика Токио в отношении центральноазиатских государств по заказу Вашингтона направлена на подрыв их связей с Россией и усиление всестороннего давления на Москву, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с запланированной в Токио министерской встречей "Центральная Азия - Япония".

"С уважением относимся к намерению наших центральноазиатских соседей развивать сотрудничество с государствами АТР, используя их потенциал для решения социально-экономических задач. Однако не могли не обратить внимание на те цели, которые декларирует сам официальный Токио применительно к данному мероприятию. Судя по риторике японских руководящих лиц на этапе его подготовки, их интересует не столько взаимовыгодная кооперация, сколько, как заявляется, "сплочение мирового сообщества, включая страны ЦА, против России"", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

"На практике экономическая линия Токио в отношении центральноазиатских государств, видимо, по заказу Вашингтона, уже давно направлена на подрыв формировавшихся в течение долгих лет разветвленных хозяйственных связей с Российской Федерацией. Похоже, утратив возможность проводить самостоятельную политику и целиком перейдя на обслуживание чужих интересов, Япония стремится навязать такую же роль и другим странам в целях усиления всестороннего давления на Россию", - отметила официальный представитель МИД.

Отмечается, что по данным официального сайта МИД Японии, проведение очного заседания диалога "Центральная Азия - Япония" на уровне министров иностранных дел запланировано на 24 декабря.